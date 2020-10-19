Новости спорта

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Агент о дисквалификации Панина: «Делают из хоккея балет»

12:24, 19.10.2020
Агент о дисквалификации Панина: «Делают из хоккея балет»
Фото: vk.com/hcsalavat

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал новость о дисквалификации защитника и капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина за силовой прием против игрока «Авангарда» Сергея Шумакова.

«Здоровья Шумакову. Но, зря так. Хороший силовой прием. Руки прижаты, неизменна траектория движения бьющего, коньки на льду. Делают из хоккея балет. Итак уже хоккей совсем пресный, все кто умеет, боятся играть в силовую», — считает Дементьев.

Напомним, сегодня спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Салавата Юлаева» Панина на один матч лиги.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем