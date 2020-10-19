Агент о дисквалификации Панина: «Делают из хоккея балет»

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал новость о дисквалификации защитника и капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина за силовой прием против игрока «Авангарда» Сергея Шумакова.

«Здоровья Шумакову. Но, зря так. Хороший силовой прием. Руки прижаты, неизменна траектория движения бьющего, коньки на льду. Делают из хоккея балет. Итак уже хоккей совсем пресный, все кто умеет, боятся играть в силовую», — считает Дементьев.

Здоровья Шумакову. Но, зря так. Хороший силовой приём. Руки прижаты, неизменна траектория движения бьющего, коньки на льду. Делают из хоккея балет. Итак уже хоккей совсем пресный, все кто умеет, боятся играть в силовую. — Alexey Dementyev (@idealage) October 19, 2020

Напомним, сегодня спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Салавата Юлаева» Панина на один матч лиги.