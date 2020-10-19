«Ак Барс» сыграет в Новосибирске против «Сибири» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы отправились на игру без целого ряда ведущих хоккеистов. Среди тех, кто не полетел в Новосибирск, вратари Тимур Билялов и Адам Рейдеборн, а также полевые игроки Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Найджел Доус и Роман Рукавишников.

У сибирской команды свои проблемы. «Сибирь» не может победить в КХЛ уже на протяжении пяти матчей. При этом в последних трех из них команда не набрала ни одного очка, уступив «Авангарду» (0:4), «Торпедо» (2:3) и «Йокериту» (3:4).

В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Сибирь» еще не встречались. В прошлом регулярном чемпионате команды обменялись двумя победами.

Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало матча в 15.30 по мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD», ТНВ и «ТНВ-Планета».