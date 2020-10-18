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Матч «КАМАЗа» и «Челябинска» отменен из-за коронавируса у игроков

14:55, 18.10.2020
Матч «КАМАЗа» и «Челябинска» отменен из-за коронавируса у игроков
Фото: fc-chel.ru

Встреча футбольного «КАМАЗ» с «Челябинском», которая должна была пройти сегодня, не состоится. Об этом сообщается на сайте ФК «Челябинск».

Футбольный матч Челябинск — КАМАЗ не состоится из-за условно-положительных тестов на COVID-19 у нескольких игроков челябинской команды.

«Футболисты клуба «Челябинск» уходят на карантин в связи с тем, что у нескольких игроков выявлены условно-положительные анализы на коронавирусную инфекцию. Дальнейшая информация будет объявлена дополнительно», - сообщает пресс-служба.

Команда «КАМАЗа» уже пожелала футболистам скорейшего выздоровления и возвращения к футболу.

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