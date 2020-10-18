Бучневич об «Ак Барсе»: «Тяжело смотреть. Зачем Азеведо и Да Косту заставлять играть в «биться-бороться»

Фото: ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился впечатлениями от матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По его мнению, зрелищность хоккея в отечественной лиге уступает место игре на результат.

— Тяжело смотреть, когда все играют на результат. Я когда был травмирован, смотрел на игры в НХЛ со стороны. Вижу, что там опасных моментов гораздо больше, все играют в атаку, для зрителя. А у нас... Моментов практически нет, стоят сзади.

Также игрок «синерубашечников» раскритиковал стиль игры «Ак Барса». По его мнению, подбор игроков казанского клуба не соответствует той манере игры, которую прививает команде Дмитрий Квартальнов.

— Приезжал «Ак Барс» в Череповец. Команда с таким подбором игроков, а все у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться, — сказал хоккеист.

Напомним, «Ак Барс» с 26 очками идет на третьем месте Восточной конференции, и на четвертом — в общей турнирной таблице. Казанцы проиграли 5 из 7 последних матчей. Следующий поединок подопечные Квартальнова проведут с «Сибирью» на своей площадке.