«Синтез» одержал самую крупную победу в сезоне, обыграв в гостях «Штурм-2002"

«Синтез» в гостях крупно обыграл подмосковный «Штурм-2002» (24:8) в матче 5-го тура чемпионата России по водному поло.

Начало встречи выдалось равным, команды дважды обменивались голами, но к конце стартовой четверти казанцы имели преимущество в один мяч. Во вторых и третьих четвертях «Синтез» окончательно перехватил инициативу и довел дело до разгрома.

В этом матче казанцы играли экспериментальным составом. В составе «Синтеза» шесть голов забил Адель Латыпов, исполнявшего роль капитана команды. Еще четыре мяча добавил Арслан Закиров.

Эта победа стала для казанской команды самой крупной в текущем сезоне. «Синтез» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны со 100-процентным результатом.

В следующем матче казанцы сыграют 30 и 31 октября на выезде против питерской «Балтики».

Напомним, накануне команда Марата Закирова уверенно обыграла «Штурм-2002".