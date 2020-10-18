В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.
По данным WeBetaInfo, в меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, в котором пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме.
После этого он получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором будет идти беседа с техническим специалистом. Функция находится в стадии разработки, дата ее выхода пока неизвестна.
В начале октября пользователи уже сообщили об обновлении мессенджера WhatsApp.
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