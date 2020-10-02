В новом обновлении WhatsApp появится давно ожидаемая функция

В мессенджере WhatsApp скоро появится обновление, которое даст возможность отключать уведомления из определенных чатов навсегда. Бета-версия мессенджера для Android с этой функцией уже тестируется.

Ранее блокировка уведомлений из чата работала 8 часов, неделю или год, сообщает «РИА Новости».

pexels.com

Разработчики обещают расширить информативность «Интерфейса хранилища». В списке чатов появится строка поиска, а в программе появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа» — он пригодится перед отправкой при редактировании текста и графики.

Обновление выйдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp добавили пять новых функций.

