В новом обновлении WhatsApp появится давно ожидаемая функция
В мессенджере WhatsApp скоро появится обновление, которое даст возможность отключать уведомления из определенных чатов навсегда. Бета-версия мессенджера для Android с этой функцией уже тестируется.
Ранее блокировка уведомлений из чата работала 8 часов, неделю или год, сообщает «РИА Новости».
Разработчики обещают расширить информативность «Интерфейса хранилища». В списке чатов появится строка поиска, а в программе появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа» — он пригодится перед отправкой при редактировании текста и графики.
Обновление выйдет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp добавили пять новых функций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым