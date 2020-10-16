Вдоль будущей трассы М-12 в Татарстане высадят клонированные осины

Вдоль будущей трассы М-12 в Татарстане будут высажены осины «из пробирки». Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Вдоль новой трассы высадят клонированные триплоидные осины. По словам чиновника, они быстро растут и не подвержены гниению. За 5 лет такие деревья достигают высоты в 12 метров. Зарипов уверен, что такие деревья могут помочь старым лесопосадкам вырабатывать гораздо больше кислорода.

realnoevremya.ru

«Когда лес достаточно старый и больной, процессы гниения в сердцевине деревьев вызывают выделение углекислого газа. И его оказывается больше, чем кислорода, выделяемого листьями», — передает слова Зарипова «Волжская новь».

Также сообщается, что триплоидные осины будут высажены не только вдоль М-12, но и для компенсационного озеленения.



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