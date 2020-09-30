В центре Казани появилась «Аллея туризма»

Фото: Марат Мугинов

В Казани на улице Петербургской появилась первая в городе «Аллея туризма». В сквере у ротонды высадили 30 саженцев спиреи рябинолистной, сообщает пресс-служба исполкома.

В ближайшие пять лет в Казани собираются высадить 10 тысяч деревьев. Как отметила заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, посадка «Аллеи туризма» — это отличный старт для работы по озеленению города: «Такая символичная посадка деревьев — это большой шаг к тому, чтобы туристическая отрасль вышла на новый уровень. Не секрет, что в этом году из-за сложившихся обстоятельств эта отрасль сильно «просела». Уверена, что создание аллеи станет символом новой жизни, и туризм начнет возрождаться».

Кроме высадки саженцев на месте установили памятную табличку с названием и надписью «Зная свои корни, человек обретает опору в жизни. Путешествуя, он обретает саму жизнь».

Ранее в Татарстане в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» за день посадили в общей сложности 1,2 млн деревьев.

