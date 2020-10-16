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На место пожара в Альметьевске прибыл глава района Тимур Нагуманов

16:55, 16.10.2020
На место пожара в Альметьевске прибыл глава района Тимур Нагуманов
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прибыл на место пожара по улице Белоглазова в Альметьевске.

пресс-служба прокуратуры РТ

МЧС Татарстана сообщило о пожаре в одной из квартир в доме 121. В результате происшествия один человек погиб.

пресс-служба прокуратуры РТ

По данным «Реального времени», в доме произошел взрыв. В эпицентре обнаружили канистру от бензина и тело мужчины, предположительно, хозяина квартиры.

прокуратура РТ

Жильцов дома эвакуировали. На месте работают спасатели и пожарные дознаватели, а также и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и зампрокурора Роман Шипков.

прокуратура РТ
ПроисшествияОбщество Татарстан
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