На место пожара в Альметьевске прибыл глава района Тимур Нагуманов
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прибыл на место пожара по улице Белоглазова в Альметьевске.
МЧС Татарстана сообщило о пожаре в одной из квартир в доме 121. В результате происшествия один человек погиб.
По данным «Реального времени», в доме произошел взрыв. В эпицентре обнаружили канистру от бензина и тело мужчины, предположительно, хозяина квартиры.
Жильцов дома эвакуировали. На месте работают спасатели и пожарные дознаватели, а также и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и зампрокурора Роман Шипков.
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