На место пожара в Альметьевске прибыл глава района Тимур Нагуманов

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прибыл на место пожара по улице Белоглазова в Альметьевске.

пресс-служба прокуратуры РТ

МЧС Татарстана сообщило о пожаре в одной из квартир в доме 121. В результате происшествия один человек погиб.

пресс-служба прокуратуры РТ

По данным «Реального времени», в доме произошел взрыв. В эпицентре обнаружили канистру от бензина и тело мужчины, предположительно, хозяина квартиры.

прокуратура РТ

Жильцов дома эвакуировали. На месте работают спасатели и пожарные дознаватели, а также и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и зампрокурора Роман Шипков.

