МЧС Татарстана рассказало подробности инцидента в жилом доме Альметьевска

МЧС Татарстана сообщило подробности инцидента в жилом доме Альметьевска. В ведомстве заявили, что там произошел пожар.

пресс-служба МЧС по РТ

Сообщение о возгорании в доме 121 по улице Белоглазова поступило в экстренные службы в 15.00. По прибытии спасатели установили, что пожар произошел в одной из квартир.

пресс-служба МЧС по РТ

Ранг пожара был повышен до 1БИС (то есть при нехватке сил и средств дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения. Всего на месте пожара работают четыре отделения). В 15.07 спасатели локализовали пожар на предварительной площади 40 кв. м. В 15.11 открытое горение было ликвидировано. В 15.23 на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

пресс-служба МЧС по РТ

Источники «Реального времени» сообщают, что в доме произошел взрыв. Предварительно установлено — пострадала одна квартира, повреждены стены еще двух. В эпицентре обнаружили канистру от бензина и тело мужчины, предположительно, хозяина квартиры. Жильцов дома эвакуировали. Работают спасатели и пожарные дознаватели.

