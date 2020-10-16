Путин объявил благодарность первому замглавы Казани Калинкину за проведение WorldSkills

Президент России Владимир Путин объявил благодарность первому замглавы Казани Денису Калинкину за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профмастерству по стандартам WorldSkills, который проходил в столице Татарстана в 2019 году. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В прошлом году, на церемонии закрытия мирового чемпионата Путин высоко оценил проведение соревнований в столице Татарстана: «Казань сделала все, что было нужно, чтобы создать условия для проведения соревнований, для всех участников. Это тоже наше достижение, наша компетенция».

