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Путин объявил благодарность первому замглавы Казани Калинкину за проведение WorldSkills

15:39, 16.10.2020
Путин объявил благодарность первому замглавы Казани Калинкину за проведение WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность первому замглавы Казани Денису Калинкину за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профмастерству по стандартам WorldSkills, который проходил в столице Татарстана в 2019 году. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В прошлом году, на церемонии закрытия мирового чемпионата Путин высоко оценил проведение соревнований в столице Татарстана: «Казань сделала все, что было нужно, чтобы создать условия для проведения соревнований, для всех участников. Это тоже наше достижение, наша компетенция».

ОбществоВласть Татарстан
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