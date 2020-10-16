В России разрабатывают меню диетического питания для школьников с хроническими заболеваниями

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в школах Татарстана не предусматривается диетическое питание для детей с хроническими заболеваниями в бесплатных обедах.

«Работа министерства образования и науки, родительских комитетов, Роспотребнадзора и Минздрава в этом направлении ведется», — добавила она.

Фото: tatarstan.ru

«В целом по России разрабатывается такое меню, поскольку хронических заболеваний у детей может быть большое количество, соответственно, меню нужно будет разнообразить очень сильно», — рассказала Фазлеева на прямой линии с жителями Татарстана, организованной Общественной палатой РТ.

На мероприятии она попросила направить в Кабмин республики список школ, где ученикам подают холодное питание.

