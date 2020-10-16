Лейла Фазлеева ответила на претензии родителей к «холодному горячему питанию» в школах

Сегодня в рамках прямой линии с жителями Татарстана, организованной Общественной палатой РТ, чиновники ответили на вопросы родителей об организации бесплатного горячего питания в школах.

Чаще всего родители интересовались, почему горячее питание доходит до школьников в холодном виде.

Фото: tatarstan.ru (архив)

«Недопустимо подавать горячие блюда холодными. Прошу направить список школ, где это есть, в адрес кабинета министров республики, — заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. — В дополнение к этому, думаю, Ильсур Гараевич (Хадиуллин, министр образования РТ, — прим. ред.) возьмет в работу этот вопрос, и мы сегодня обязательно передадим поручение в муниципальные образовательные учреждения по контролю температурного режима блюд.

Ранее власти Нижнекамска ответили на жалобы по поводу питания школьников.