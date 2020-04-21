Сотрудницу «Почты России» в Татарстане уволили после присвоения пенсий

В УФПС «Татарстан Почтасы» прокомментировали «Реальному времени» информацию о том, что 34-летняя сотрудница Альметьевского межрайонного почтамта присвоила около 217 тыс. рублей, вверенных ей для выдачи пенсий.

По данным управления, инцидент был выявлен сотрудниками почты в 2019 году. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину и заявила, что раскаивается в содеянном. В итоге сотрудница была уволена с предприятия.

«Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением, УФПС «Татарстан Почтасы» продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины», — отметили в «Татарстан Почтасы».