Спортивная школа по водно-гребным видам спорта Казани станет школой олимпийского резерва
Спортивная школа по водно-гребным видам спорта Казани станет спортивной школой олимпийского резерва по гребным видам. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Директору спортшколы необходимо представить и зарегистрировать устав организации в новой редакции.
В октябре Зеленодольской спортшколе №1 и республиканской спортшколе по зимним видам спорта «Барс» присвоили статус школы олимпийского резерва. Их заявки были одобрены благодаря высоким спортивным достижениям воспитанников школ за прошедший год.
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