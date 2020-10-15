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Спортивная школа по водно-гребным видам спорта Казани станет школой олимпийского резерва

14:12, 15.10.2020
Спортивная школа по водно-гребным видам спорта Казани станет школой олимпийского резерва
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Спортивная школа по водно-гребным видам спорта Казани станет спортивной школой олимпийского резерва по гребным видам. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Директору спортшколы необходимо представить и зарегистрировать устав организации в новой редакции.

Фото: Илья Репин

В октябре Зеленодольской спортшколе №1 и республиканской спортшколе по зимним видам спорта «Барс» присвоили статус школы олимпийского резерва. Их заявки были одобрены благодаря высоким спортивным достижениям воспитанников школ за прошедший год.

Общество Татарстан
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