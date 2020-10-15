Аэропорт Казани увеличивает объемы международных грузоперевозок

Аэропорт «Казань» увеличивает объемы международных грузоперевозок. Так в Татарстане развивается проект по созданию грузового транзитного авиаузла, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.



Казанский аэропорт дал начало новой программе грузовых рейсов из Китая крупнейшего дистрибьютора интернет-торговли на крыльях авиакомпаний «АТРАН» и «Авиастар-ТУ».

realnoevremya.ru

Рейсы будут выполняться с частичной разгрузкой в Казани раз в неделю, а с середины ноября возможно увеличение частоты рейсов до трех-четырех раз в неделю. Предварительно программу запланировали до конца следующего года.

Напомним, между международным аэропортом Казань и Китаем запустили регулярные транзитные грузовые рейсы. Первый рейс Хуанчжоу (КНР) — Новосибирск — Казань прибыл 14 октября.