В Казань из Китая запускают регулярные транзитные грузовые рейсы

Между международным аэропортом Казань и Китаем запускаются регулярные транзитные грузовые рейсы. В столицу Татарстана сегодня прибыл первый рейс Хуанчжоу (КНР) — Новосибирск — Казань.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новая программа инициирована при содействии правительства Татарстана. Партнером выступает крупнейший международный дистрибьютор интернет-торговли на самолетах авиакомпаний «АТРАН» и «Авиастар-ТУ».

На первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю с частичной разгрузкой в Казани. С середины ноября планируется увеличить их до трех-четырех в неделю.

Предварительно программа продлится до конца 2021 года.

В январе сообщалось, что международный аэропорт Казани станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию. 22 и 23 января в Казань прибыли первые грузовые рейсы из Германии и Бельгии, которые направились дальше, в Гонконг.

