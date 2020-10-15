Сборная России не забила впервые за последние 14 матчей с ноября 2018-го
Сборная России по футболу сыграла дома вничью с Венгрией (0:0) в матче Лиги наций.
Команда Станислава Черчесова прервала свою серию из 14 матчей, в которых россияне не уходили с поля без забитых голов. В последний раз России не удавалось забить в ноябре 2018 года, когда сборная уступила Швеции в Лиге наций со счетом 0:2.
При этом россияне продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей. Ранее Россия проиграла в контрольной встрече шведам (1:2), а позже в Москве сыграла вничью с Турцией (1:1).
После четырех сыгранных туров команда Черчесова продолжает оставаться лидером группы В3 в Лиге наций по футболу.
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Остаёмся на первом месте в группе. Без поражений идём #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/meY0NHQZE2— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020
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