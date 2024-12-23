В Татарстане в этом году заработали 8 базовых станций LTE отечественного производства

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В этом году в Татарстане заработали восемь базовых станций LTE отечественного производства, рассказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего.

В целом по России 200 станций LTE охватили 37 регионов. В следующем году планируется подключить ещё 1 тыс. базовых станций.

Инвестируют в развитие производства 5 млрд рублей. Еще 4,7 млрд рублей предусмотрены в виде субсидий государства в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи».



За 2023-2026 годы на проект по производству базовых станций направят 11 млрд рублей.

Елизавета Пуншева