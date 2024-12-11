В России появились первые учебники по искусственному интеллекту

Фото: Мария Зверева

Издательство «Просвещение» и ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» разработали первые учебники по искусственному интеллекту для 5—9-х классов. Об этом сообщает ТАСС.



— В России выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект» для 5—9-х классов, которые включают цифровое дополнение с сервисами генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky и соответствуют федеральной рабочей программе одноименного курса по внеурочной деятельности. Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни, — сообщили в пресс-службе издательства.

Учебник включает дополнение с сервисами ИИ GigaChat и Kandinsky для создания текстов и иллюстраций с помощью нейросетей. Если ученик задаст вопрос не по возрасту, например, про алкоголь, ИИ предложит сменить тему.



— Наше цифровое дополнение включает не только лекции экспертов, но и видеозаписи их цифровых двойников. Мы честно указали, в каких случаях картинка и голос сгенерированы нейросетью. Таким образом мы на личном примере задаем моральные ориентиры и прививаем ответственное отношение к технологиям искусственного интеллекта, — уточнил руководитель центра прототипирования и организации технологического сопровождения Алексей Павлов.

Среди авторов учебника более 30 ведущих российских разработчиков технологий ИИ из Сбера, «Яндекса», Т-банка, МТС, «Газпром нефти».

Дарья Пузикова