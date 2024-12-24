Операторы инвестировали более 3 млрд рублей в развитие мобильной связи Татарстана

Фото: Максим Платонов

В 2024 году операторы мобильной связи направили на развитие инфраструктуры в Татарстане более 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов ТАСС. По его словам, в этом году в регионе установлены 223 новые базовые станции и модернизировано 827 существующих.

Минниханов также отметил, что в Татарстане продолжается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Компания «Ростелеком» обеспечивает мобильной связью и интернетом малонаселенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей. Объем инвестиций в этот проект составляет 478 млн рублей. В 2024 и 2025 годах планируется установка станций в 87 населенных пунктах республики.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что развитие цифровой экономики требует увеличения числа центров хранения данных. Компания «Атомдата-Иннополис» запустила крупнейший в ПФО центр обработки и хранения данных, а «Таттелеком» начал строительство аналогичного центра в Казани, завершение которого запланировано на 2026 год.

В этом году в Татарстане заработали восемь базовых станций LTE отечественного производства, рассказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего.

Рената Валеева