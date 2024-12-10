«Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах

«Летай» улучшил качество мобильной связи в 13 городах и селах Татарстана

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

За прошедший месяц в Татарстане повысилась скорость мобильного интернета на объектах социальной инфраструктуры. Как сообщает оператор «Летай», благодаря модернизации 12 базовых станций (БС) и строительству еще двух площадок качество радиосигнала улучшилось для абонентов 13 населенных пунктов.

Вдвое ускорился мобильный интернет в казанском микрорайоне «Салават купере»: теперь здесь быстрее загружается контент в соцсетях и мессенджерах. Улучшилось покрытие и в строящемся ЖК «Яналиф».

Новую площадку построили в Набережных Челнах на Шишкинском проезде, теперь страницы и картинки грузятся быстрее в трех жилых комплексах автограда.

Рядом с ЦРБ Апастовского района и железнодорожной станцией Каратун скорость передачи данных увеличили вдвое. Качество сети 4G улучшилось рядом с парком им. Т. Миннуллина в Камском Устье, у Дома культуры в Балтасях, а еще — в Чистополе, Тюлячах, Кукморе и Арске.

Впервые мобильный интернет появился в населенном пункте Бакрче Зеленодольского района. Работы по расширению покрытия затронули также Лаишевский район, где родился поэт Гавриил Романович Державин. Так, в развивающемся поселке Новые Сокуры дооснастили БС, а в селе Державино построили новую площадку.

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