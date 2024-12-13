Google Play с 26 декабря прекращает монетизацию приложений из России
С 26 декабря 2024 года Google Play прекращает сотрудничество с разработчиками, зарегистрированными в России, что означает запрет на монетизацию приложений. Об этом сообщили в издании Habr.
Представители компании заявили, что все попытки российских пользователей приобрести платные приложения, делать покупки внутри приложений или продлять подписки через Google Play будут отклонены. Раннее Минцифры России подтвердило информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России.
Напомним, что после начала специальной военной операции в 2022 году Google отключил системы монетизации и рекламные услуги для российских пользователей, оставив блогерам только возможность получать доход от просмотров из-за рубежа.
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