Google Play с 26 декабря прекращает монетизацию приложений из России

Фото: Александра Шарафиева

С 26 декабря 2024 года Google Play прекращает сотрудничество с разработчиками, зарегистрированными в России, что означает запрет на монетизацию приложений. Об этом сообщили в издании Habr.



Представители компании заявили, что все попытки российских пользователей приобрести платные приложения, делать покупки внутри приложений или продлять подписки через Google Play будут отклонены. Раннее Минцифры России подтвердило информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России.

Напомним, что после начала специальной военной операции в 2022 году Google отключил системы монетизации и рекламные услуги для российских пользователей, оставив блогерам только возможность получать доход от просмотров из-за рубежа.

Анастасия Фартыгина