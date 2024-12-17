В США стартовал суд между Arm и Qualcomm

Суть разбирательства — в лицензионном соглашении между компаниями

Фото: Мария Зверева

В понедельник, 16 декабря, в США стартовали судебные разбирательства между компаниями Arm и Qualcomm. Первая занимается разработкой технологий одноименной серии процессоров, которые используются в мобильных телефонах и ноутбуках, а вторая — производством этих процессоров по лицензии. Суть текущих разбирательств заключается в соглашении, а также в размере роялти, которые Qualcomm выплачивает Arm за пользование технологиями.

Еще до начала суда, в октябре, компания Arm пригрозила отозвать у Qualcomm лицензию на производство процессоров. Это грозило полным запретом на выпуск продукции лидера в сегменте мобильных чипов. Процессоры под маркой Qualcomm ежегодно устанавливают в сотни миллионов смартфонов, что приносит компании около $40 млрд.

Юридические разногласия между компаниями начались в 2021–2022 годах после покупки Qualcomm компании Nuvia вместе с правами на интеллектуальную собственность последней. Nuvia занималась разработкой маломощных чипов, позволяющих внедрять в ноутбуки и персональные компьютеры технологии искусственного интеллекта. Большие ставки на это делала Microsoft, которая планировала с помощью внедрения ИИ восстановить позиции на рынке, подорванные ноутбуками Apple с Arm-процессорами.

Сделкой между Qualcomm и Nuvia оказалась недовольна Arm. В компании посчитали, что в условиях поглощения содержится нарушение лицензионных соглашений, и потребовали от Qualcomm уничтожить все разработки Nuvia. Однако получили отказ. По мнению ряда инсайдеров, истинная причина кроется не в использовании технологий, а в размере роялти. В ходе судебного заседания адвокаты представили доказательства того, что ставки у Nuvia были кратно выше тех, что платит Qualcomm. По разным оценкам, покупка компании урезала доходы Arm на $50 млн в год.

Реальное время / realnoevremya.ru

Другая версия адвокатов Qualcomm состоит в том, что Arm рассматривает своего лицензиата в качестве конкурента, потому что сама планирует запустить производство процессоров. Представители Qualcomm предоставили суду документ, подготовленный якобы CEO Arm Рене Хаасом для совета директоров, в котором представлена бизнес-стратегия по выходу на рынок мобильных чипов. Сам Хаас отверг это предположение и заявил, что Arm никогда не производила процессоры и не планирует этим заниматься.

В случае победы Arm одним из исходов судебного процесса может стать решение об уничтожении всей продукции Qualcomm с использованием наработок Nuvia. Такие интегрированы в линейку процессоров Spandragon X, которые уже устанавливают в ноутбуки. При этом неясно, как в таком случае придется поступать с уже выпущенной конечной продукцией, в которую установлены данные чипы.

Сегодня, 17 декабря, состоится второе заседание по данному спору, а уже в четверг обсуждение начнут присяжные, передает Reuters.

Артем Гафаров