Путин согласился с тем, что ИИ должен не заменять учителей, а дополнять

В ходе международной конференции по искусственному интеллекту президент России Владимир Путин заявил, что ИИ не должен полностью заменять учителей.

— Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверное, наступит какой-то момент когда-то, а может быть, даже довольно скоро, когда эта грань тоже сотрется, — сказал президент.

Напомним, в России выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект» для 5—9-х классов, которые включают цифровое дополнение с сервисами генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky и соответствуют федеральной рабочей программе одноименного курса.



Дарья Пузикова