Награждены победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge

На конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Лучшими были признаны 18 команд трека «Исследователи» и 26 участников индивидуальных треков «Начинающие» и «Креативные», которые разделили призовой фонд — 17 млн рублей.

Территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка вошли в ТОП-5 по зарегистрированным участникам, из которых 5 — стали победителями. В этом году участие в конкурсе приняли представители 65 стран мира. Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям — от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

— Конкурс AIChallenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AI и сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека. В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений.

Самому юному победителю, Олегу Замкову из Москвы, исполнилось 10 лет.



Анна Шуткина из Ижевска заняла третье место в треке «Креативные», где участникам предстояло разработать собственную линейку мерча с авторским принтом на тему «Будущее уже здесь».

Лев Каюмов из Владимира стал победителем трека «Исследователи» в составе команды «AI Визионеры» (Монино, Владимир), которая заняла второе место в направлении «Инвестиции».

