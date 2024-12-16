Глава представительства ТНВ в новых регионах России заняла другой пост

Фото: предоставлено Алиной Сулеймановой

Руководитель представительства ТНВ в новых регионах России Алина Сулейманова назначена заместителем генерального директора — директором по кинопроизводству телеканала, а также генеральным директором кинокомпании «Ватан — 21-й век». Она вернулась с Донбасса в Татарстан и вступила в должность, сегодня ее представили коллективу в новом статусе.

— Наша кинокомпания снимает сериал «Кеше китэ — жыры кала» («Человек уходит — песня остается»). Съемки очень масштабные, действие происходит в татарской деревне на рубеже 1930 годов. Сейчас идет подготовка к зимним сценам, мы очень долго ждали снега, наконец он выпал. У нас задействовано большое количество актеров, словом, производство сериала продолжается — это 20 серий, — рассказала «Реальному времени» Алина Сулейманова.

Помимо этих съемок кинокомпания занимается разработкой идеи нового сериала-ситкома, созданием которого займется в следующем году. К сотрудничеству приглашены различные сценаристы для оценки проекта.

Василя Ширшова