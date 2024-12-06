В Татарстане обеспечили связью жителей 95 малых сел и деревень в 34 районах

По итогам 2024 года в рамках программы устранения цифрового неравенства в Татарстане еще 30 тысяч жителей малых населенных пунктов получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет. Для этого установили новое оборудование LTE и провели модернизацию существующую сеть

Связью и скоростным интернетом были обеспечены 95 небольших сел и деревень в тридцати четырех районах республики. Работы коснулись территорий Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского, Ютазинского районов республики.



В среднем, в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети по программе устранения цифрового неравенства, проживает порядка 350 человек. В самом малочисленном из них, в деревне Сабанче Альметьевского района, живет около 70 сельчан, в самом большом — селе Ивановка Лениногорского района — около 700 человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Арском и Мамадышском районах.

— В современном цифровом мире качественная связь стала базовой необходимостью для комфортной жизни вне зависимости от территории проживания. Сельским жителям наравне с горожанами нужен доступ к высокоскоростному интернету, чтобы пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.