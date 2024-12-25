Т2: 35,2% мобильного трафика татарстанцев приходится на Telegram

Второй по востребованности — TikTok (28%). Тройку лидеров в текущем году замыкает Youtube, который оттягивает на себя 13,2% трафика

Фото: Мария Зверева

Совокупная аудитория интернета в месяц составляет в среднем 85% россиян возрастом 12+; в среднем пользователь проводит в Сети 4,5 часа, — такие цифры приводят в Mediascope. Оператор связи T2 считает эту оценку релевантной в том числе и для Татарстана. По структуре онлайн-потребления чаще всего жители республики проводят в социальных сетях (47%), далее идут видеоресурсы и мессенджеры, занимающие около 30%. Наименьшую долю в сплите занимают абоненты — геймеры (около 5%).

Самым популярным интернет-ресурсом среди соцсетей, мессенджеров и видеохостингов T2 в Татарстане называют Telegram, — на него приходится 35,2% трафика. Второй по востребованности — TikTok (28%). Тройку лидеров в текущем году замыкает Youtube, который оттягивает на себя 13,2% трафика. На VK пока приходится 11% от всех скачанных данных, на Rutube — 2%, на «Одноклассники» — 1%. Мессенджер WhatsApp задействует около 13% трафика.

Татарстанцы сейчас все активнее пользуются голосовыми звонками в мессенджерах. Об этом рассказал директор казанского филиала T2 Константин Гагаринов. Этот тренд наметился еще пару лет назад и закрепился в том числе благодаря 100%-му внедрению технологии VoLTE в регионе.

Для успешного развертывания технологии в Татарстане Т2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. На текущий момент VoLTE активировали более половины абонентов Т2, а доля голосового трафика, обслуживаемого сетью LTE, превысила 55%.

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Возрастное ограничение всех перечисленных сервисов — 16+

Людмила Губаева