В России появился новый способ похищения данных при помощи нейросетей

Фото: Мария Зверева

В России появился новый способ похищения личных данных при помощи поддельных иностранных нейросетей — например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney других. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Пользователи, которые используют ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные большие языковые модели (LLM) через сторонние сервисы, рискуют не только вместо «оригинала» получить открытую модель низкого качества, но и раскрыть свои конфиденциальные данные. Компания считает, что таких людей в России более 10 миллионов, — сказал директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.

Из-за проблем с оплатой российским пользователям сложно получить доступ к иностранным сервисам. Мошенники используют это, создавая чат-боты и сайты, якобы с упрощенным доступом. Однако пользователи получают минимальную версию продукта.

Пономаренко напомнил, что при использовании ИИ нужно помнить о цифровой грамотности и безопасности:

— Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить — генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией.

Напомним, руководители казанских компаний доверяют нейросетям рутинные задачи: 41% опрошенных используют их для анализа данных, 34% — для подготовки презентаций, 25% — для написания писем и отчетов. Однако в целом использовать ИИ для работы они пока не готовы.



Дарья Пузикова