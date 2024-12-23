Эксперты раскрыли новую схему мошенничества с кражей аккаунта на «Госуслугах»

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники начали подделывать справочные сайты и размещать на них фальшивые номера службы поддержки «Госуслуг», через которые они получают доступ к аккаунтам пользователей портала. Об этом сообщили РИА «Новости».

Злоумышленники создают поддельные справочные сайты с фальшивыми номерами службы поддержки, добиваясь их попадания в топ-10 поисковых систем. Кроме того, они рассылают SMS-сообщения о якобы неудачном входе или взломе аккаунта, указывая в них поддельные номера.

По мнению экспертов, эти схемы опасны тем, что «операторы» мошеннических кол-центров общаются с людьми, которые уверены, что обратились в настоящую службу поддержки. Это повышает вероятность того, что жертвы будут выполнять их указания.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев направили в Минцифры обращение с предложением использовать портал «Госуслуги» для информирования граждан о новых методах мошенничества и мерах предосторожности.



Рената Валеева