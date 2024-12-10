Минздрав создал кодекс этики применения ИИ в сфере здравоохранения

Фото: Мария Зверева

Минздрав России создал свод правил при использовании искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Минздрав России совместно с ведущими экспертами в области искусственного интеллекта, представителями регионов и профессиональным сообществом разработал Кодекс этики применения искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Он был одобрен Межведомственной рабочей группой, которая занимается созданием, развитием и внедрением в клиническую практику медицинских устройств и сервисов с использованием искусственного интеллекта, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что кодекс отражает позицию профессионального и научного сообщества по вопросу стратегического и этического развития здравоохранения. В документе определены понятия, роли, права и обязанности всех участников процесса.

Применение ИИ в здравоохранении будет учитывать потребности всех участников, что повысит доверие граждан к технологии и поможет разработчикам создавать безопасные и конкурентоспособные решения.

Напомним, для проверки искусственного интеллекта на содержание угроз безопасности российское правительство разработает новое программное обеспечение. Тестировать его планируется с помощью ИИ, обученного на государственных данных. Как в разговоре с «Реальным временем» заявили эксперты, идея чревата многими рисками. Подробнее — в материале.

Дарья Пузикова