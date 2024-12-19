Роскомнадзор опроверг сбор данных об устройствах для выявления DDoS-атак

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Роскомнадзор не будет собирать информацию о личных устройствах пользователей для противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам. Операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах, — сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что проект приказа подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных регионах.

Недавно ведомство представило проект распоряжения, согласно которому российские операторы связи должны обеспечить передачу трафика на присоединенную сеть связи через технические средства, предназначенные для защиты от угроз стабильности (ТСПУ).

Чтобы это стало возможным, операторы должны предоставлять Роскомнадзору сведения, которые позволят идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

В некоторых СМИ появились сообщения о том, что в результате этого ведомство будет получать данные об интернет-пользователях, посещающих заблокированные сайты.



Дарья Пузикова