Т2 ускорила мобильный интернет в Татарстане до 50%

К концу 2024 года в Татарстане обновлено 48% технической инфраструктуры

Фото: предоставлено пресс-службой Т2

К концу 2024 года в Татарстане обновлено 48% технической инфраструктуры. Об этом сообщил директор казанского филиала T2 Константин Гагаринов. Большое внимание Т2 уделила рефармингу — перераспределению частот, задействованных в сетях связи 3G, в стандарт 4G — для улучшения качества связи. Рефарминг был проведен в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске. В результате работ нагрузка на инфраструктуру стала более равномерной, стабильность соединения повысилась; скорость мобильного интернета выросла в среднем до 50%.

Была осуществлена также замена системных модулей под 4G на всех 11 станциях метро Казани, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 17%. Лидерами по «разгону» 4G-скоростей T2 назвала «Площадь Тукая» (+74% относительно прошлого года), «Горки» (+28%) и «Яшьлек» (+28%), лидеры подземки по скачанному трафику — «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Козья Слобода».

Директор казанского филиала T2 Константин Гагаринов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Сегодня сетью T2 покрыто 93,7% населения Татарстана, — рассказал Константин Гагаринов. — Жители республики в силу доступности технологии и смартфонов с поддержкой 4G потребляют все большие объемы интернета, и мы обязаны предоставить им качественные услуги связи, что мы и делаем. Мы постоянно контролируем, как распределяется нагрузка на сеть, и в следующем году будем наращивать темпы развития сети. Более того, наши амбиции как игрока телеком-рынка растут вместе с трафиком и числом наших абонентов. Сегодня главная стратегическая цель T2 — сталь лидером на рынке мобильной связи, и мы понимаем, что у компании есть множество факторов в пользу достижения этой цели.

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Людмила Губаева