Минсельхозпрод Татарстана назвал топ-5 производителей чак-чака в республике

Вчера, 14 октября, отмечался День чак-чака. По этому случаю Минсельхозпрод РТ решил рассказать о лучших производителях этого лакомства в республике.

Первое место в рейтинге по объему производства чак-чака занял Казанский хлебозавод №3. В 2019 году здесь произведено 1 003 тонны татарского лакомства. Завод предлагает 44 вида чак-чака. Например, восемь видов лакомства в одной коробке: классический, с маком, с кунжутом, с кокосом, с воздушным рисом, с грецким орехом, с курагой, в шоколаде.

Второе место досталось Булочно-кондитерскому комбинату. Здесь можно приобрести 27 разных видов чак-чака, которые отличаются не только весом, упаковкой, но имеют разные вкусы. В прошлом году «БКК» произвел почти 230 тонн чак-чака.

realnoevremya.ru

Третье место занял «Татпотребсоюз». Предприятие производит в среднем 80—90 тонн чак-чака.

На четвертом месте — пекарня № 1, предлагающая традиционный, настоящий чак-чак. Основанное в 2008 году предприятие производит около 80 тонн лакомства в год. Здесь выпускают пять видов лакомства, кроме того можно приобрести сувенирный чак-чак в красивой праздничной коробке.

Завершающее, пятое место досталось Зеленодольскому хлебокомбинату, который предлагает 16 видов чак-чака. Предприятие выпускает 50 тонн продукции в год, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.