Власти Нижнекамска ответили на жалобы по поводу питания школьников

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

После жалоб родителей на организацию питания в школах Нижнекамска власти города поручили руководству школы №31 усилить контроль за качеством и температурой подаваемых ученикам блюд.

«Если раньше каша была густая, на масле, сейчас — жидкая, холодная, с комочками», — процитировали жалобу на на официальном сайте Нижнекамского района РТ.

В управлении образования рекомендовали проработать в школе ступенчатое расписание для питания: «Недостаточное количество поваров (заболеваемость) не должно сказываться на качестве питания детей».

Фото: tatarstan.ru

Ранее в Альметьевске прокуратура проверила сообщение родителей учеников альметьевской школы №21 о том, что детей не кормят целую неделю. Выяснилось, что с 1 по 9 октября учащиеся школы действительно остались без горячего питания по причине отсутствия поваров, которые с 1 октября одновременно уволились.

