Сборная Сан-Марино по футболу избежала поражения впервые за шесть лет

Сборная Сан-Марино по футболу сыграла вничью с командой Лихтенштейна в матче Лиги наций. Обе команды не смогли распечатать ворота друг друга и игра завершилась со счетом 0:0.

Это первое набранное очко Сан-Марино за последние 6 лет. Ранее сборная из неаполитанского королевства избежала поражения 15 ноября 2014 года, сыграв вничью со сборной Эстонии в квалификации Евро-2016.

Сборная Сан-Марино избежала поражения впервые с ноября 2014 года (а могла и победить)#ЛигаНаций pic.twitter.com/5WFA4mBEdJ — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 13, 2020

За это время команда Сан-Марино проиграла 40 матчей, в которых забила 4 гола и пропустила 173 мяча.

Кроме них в одной группе Лиги наций также выступают Лихтенштейн и Гибралтар, набравшие 4 и 6 очков соответственно.

Сан-Марино считается худшей сборной в Европе. В рейтинге УЕФА команда этой страны занимает 55-е место.

Напомним, ранее в рамках Лиги наций сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1).