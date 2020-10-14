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Сборная Сан-Марино по футболу избежала поражения впервые за шесть лет

10:17, 14.10.2020
Сборная Сан-Марино по футболу избежала поражения впервые за шесть лет
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

Сборная Сан-Марино по футболу сыграла вничью с командой Лихтенштейна в матче Лиги наций. Обе команды не смогли распечатать ворота друг друга и игра завершилась со счетом 0:0.

Это первое набранное очко Сан-Марино за последние 6 лет. Ранее сборная из неаполитанского королевства избежала поражения 15 ноября 2014 года, сыграв вничью со сборной Эстонии в квалификации Евро-2016.

За это время команда Сан-Марино проиграла 40 матчей, в которых забила 4 гола и пропустила 173 мяча.

Кроме них в одной группе Лиги наций также выступают Лихтенштейн и Гибралтар, набравшие 4 и 6 очков соответственно.

Сан-Марино считается худшей сборной в Европе. В рейтинге УЕФА команда этой страны занимает 55-е место.

Напомним, ранее в рамках Лиги наций сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1).

СпортФутбол
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