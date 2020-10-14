Сегодня православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день завершаются сельскохозяйственные работы и начинается зима.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы посвящен явлению Богородицы во Влахернский храм в Константинополе, где хранилась чудотворная икона Девы Марии во время осады города. Согласно преданию, во время богослужения блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели, как в храм явилась Дева Мария в сопровождении святых. Она сняла с головы покрывало, держала его над прихожанами и молилась вместе с ними. Вскоре после этого осада города была снята.

Ранее сообщалось, что в Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.



