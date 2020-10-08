В Казани в начале ноября пройдет крестный ход

В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим вводятся ограничения движения и стоянки транспорта, говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Так, 4 ноября с 10.00 до 13.00 будет ограничено движение на следующих участках:

ул. Кремлевская на участке от ул. Чернышевского до пл. 1 Мая;

ул. Профсоюзная на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

съезд с пл. 1 Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;

ул. Баумана на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;

съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большая Красная на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. К. Маркса на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;

ул. Япеева на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Также с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября будет ограничено движение по проезжей части ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Отмечается, что проведение крестного хода возможно при условии соблюдения всех санитарных требований, в том числе ношения масок. Ранее в Казани отменили традиционный крестный ход в честь празднования Дня Казанской иконы Божией матери, который должен был пройти 21 июля.