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В Казани в начале ноября пройдет крестный ход

10:09, 08.10.2020 1
В Казани в начале ноября пройдет крестный ход
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим вводятся ограничения движения и стоянки транспорта, говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Так, 4 ноября с 10.00 до 13.00 будет ограничено движение на следующих участках:

  • ул. Кремлевская на участке от ул. Чернышевского до пл. 1 Мая;
  • ул. Профсоюзная на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
  • съезд с пл. 1 Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;
  • ул. Баумана на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
  • съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;
  • съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
  • ул. Батурина на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;
  • ул. Большая Красная на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;
  • ул. К. Маркса на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;
  • ул. Япеева на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);
  • ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Также с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября будет ограничено движение по проезжей части ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Отмечается, что проведение крестного хода возможно при условии соблюдения всех санитарных требований, в том числе ношения масок. Ранее в Казани отменили традиционный крестный ход в честь празднования Дня Казанской иконы Божией матери, который должен был пройти 21 июля.

Общество Татарстан
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