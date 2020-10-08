В Казани в начале ноября пройдет крестный ход
В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим вводятся ограничения движения и стоянки транспорта, говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.
Так, 4 ноября с 10.00 до 13.00 будет ограничено движение на следующих участках:
- ул. Кремлевская на участке от ул. Чернышевского до пл. 1 Мая;
- ул. Профсоюзная на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
- съезд с пл. 1 Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;
- ул. Баумана на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
- съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;
- съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
- ул. Батурина на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;
- ул. Большая Красная на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;
- ул. К. Маркса на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;
- ул. Япеева на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);
- ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.
Также с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября будет ограничено движение по проезжей части ул. Миславского на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.
Отмечается, что проведение крестного хода возможно при условии соблюдения всех санитарных требований, в том числе ношения масок. Ранее в Казани отменили традиционный крестный ход в честь празднования Дня Казанской иконы Божией матери, который должен был пройти 21 июля.Общество Татарстан
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