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На свалке у села Прости в Татарстане вручную отсортировали покрышки

00:23, 14.10.2020
На свалке у села Прости в Татарстане вручную отсортировали покрышки
Фото: eco.tatarstan.ru

В Нижнекамске на объекте рекультивации свалки в районе села Прости выполнена пятая часть работ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На месте свалки находится 459 тыс. куб. м резиновых покрышек и технических отходов шинного производства. Отходы вручную отсортировали, разделив на две части. Большую часть (349 тыс. куб. м) изъяли для переработки в резиновую крошку.

eco.tatarstan.ru

Остатки отходов захоронят в специальном сооружении, которое затем покроют черноземом. В следующем году территория должна быть покрыта травой, там высадят деревья.

Ранее сообщалось, что на месте свалки у села Прости в Татарстане появится рекреационная зона.

Общество Татарстан
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