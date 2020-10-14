На свалке у села Прости в Татарстане вручную отсортировали покрышки

В Нижнекамске на объекте рекультивации свалки в районе села Прости выполнена пятая часть работ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На месте свалки находится 459 тыс. куб. м резиновых покрышек и технических отходов шинного производства. Отходы вручную отсортировали, разделив на две части. Большую часть (349 тыс. куб. м) изъяли для переработки в резиновую крошку.

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Остатки отходов захоронят в специальном сооружении, которое затем покроют черноземом. В следующем году территория должна быть покрыта травой, там высадят деревья.



Ранее сообщалось, что на месте свалки у села Прости в Татарстане появится рекреационная зона.

