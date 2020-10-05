В Казани назвали лауреатов премии им.Константина Васильева

14:46, 05.10.2020 20
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Церемония награждения лауреатов и участников городской премии имени Константина Васильева в области изобразительного искусства состоялась сегодня в казанском музее Константина Васильева. В финал конкурса прошли 9 претендентов на победу. Лауреатами стали преподаватель детской художественной школы №6 Земфира Зиннурова и преподаватель детской художественной школы №3 имени Байназара Альменова Дарина Ильясова. Награды победителям вручил начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.


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