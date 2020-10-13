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В Казани на улице Марджани ограничена скорость автомобилей до 20 км/ч

14:14, 13.10.2020
В Казани на улице Марджани ограничена скорость автомобилей до 20 км/ч
Фото: Управление архитектуры и градостроительства Казани

На проезжей части улицы Марджани с целью снижения скорости автомобилей проложили брусчатку. На участке действует ограничение скорости движения автомобилей до 20 км/ч.

Благоустроен участок от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Вдоль набережной озера Кабан на улице Марджани обустроен широкий тротуар, велосипедная дорожка и парковочные места.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в конце августа в Казани торжественно открылась вторая очередь набережной озера Кабан.

Общество Татарстан
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