В Казани на улице Марджани ограничена скорость автомобилей до 20 км/ч
На проезжей части улицы Марджани с целью снижения скорости автомобилей проложили брусчатку. На участке действует ограничение скорости движения автомобилей до 20 км/ч.
Благоустроен участок от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Вдоль набережной озера Кабан на улице Марджани обустроен широкий тротуар, велосипедная дорожка и парковочные места.
Напомним, что в конце августа в Казани торжественно открылась вторая очередь набережной озера Кабан.
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