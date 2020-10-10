В Казани арестовали обвиняемого во взятках замначальника ОП «Сафиуллина», его шеф — под подозрением

Фото: "Реальное время"

Только что Советский райсуд Казани принял решение о водворении в СИЗО до 8 декабря замначальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова. Об этом из суда сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, Ситдиков был задержан 8 октября по подозрению во взяточничестве. Сегодня перед судом он предстал в качестве обвиняемого по двум эпизодам получения незаконных вознаграждений на общую сумму 411 тысяч рублей.

Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Раиль Самигуллин просил суд избрать в отношении полицейского самую строгую меру пресечения. Представитель прокуратуры Советского района Динара Зареева его поддержала.

По версии Следкома по РТ, обвиняемый в сговоре с неустановленными коллегами получил в течение года не менее 400 тысяч рублей в качестве незаконных вознаграждений.

Однако на заседании прозвучали показания свидетелей о том, что реальный размер взяток составлял десятки миллионов, которые передавали еще с 2000-х годов. В числе получателей был указан и начальник ОП «Сафиуллина» Алексей Ершов.