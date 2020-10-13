У водных объектов Татарстана будут работать патрули

Фото: Марат Мугинов

С ноября во всех районах и городах Татарстана около водных объектов будут работать мобильные патрульные группы. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов, говорится на сайте мэрии Казани.



Патрули будут работать в течение всего периода ледостава. Их цель — пресечь выход граждан на лед при его толщине менее 7 сантиметров. При выявлении данного факта может грозить штраф до 70 тыс. рублей. Если на тонкий лед выедет автомобиль, то штраф может составить до 400 тыс. рублей.

Фото: МЧС по РТ

Одним из водоемов, на котором специалисты регулярно выявляют нарушителей, выходящих на лед, является озеро Кабан в Казани. По словам Венедиктова, это один из наиболее опасных в период ледостава и в зимнее время водоемов, так как температура воды в нем непостоянная.