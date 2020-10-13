Сбербанк расширил сеть магазинов в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи
Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» расширило сеть магазинов в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи. Теперь татарстанцам доступны современные финансовые сервисы в 148 удаленных населенных пунктах:
— Агрызский район: села Сарсак-Омга и Терси;
— Актанышский район: села Верхнее Яхшеево и Тюково;
— Алькеевский район: села Татарские Шибаши и Юхмачи;
— Альметьевский район: села Кузайкино, Верхний Акташ, Ерсубайкино, Старое Суркино, Борискино, Старая Михайловка и Кама-Исмагилово;
— Апастовский район: село Большие Кокузы;
— Арский район: село Старое Чурилино;
— Бавлинский район: села Александровка, Удмуртские Ташлы, Шалты, Новые Чути, Хансверкино, Николашкино, Поповка, Алексеевка и Новозареченск;
— Верхнеуслонский район: села Большие Меми, Ямбулатово, Канаш, Коргуза, Нижний Услон и Студенец;
— Высокогорский район: села Алан-Бексер, Озерный, Юртыш, ж/д разъезда Куркачи, Большие Ковали и Ильино;
— Елабужский район: села Бехтерево, Большой Шурняк, Гари, Колосовка, Старый Юраш, Танайка и Морты;
— Заинский район: села Федотово, Новое Маврино и Верхние Шипки;
— Зеленодольский район: села Акзигитово, Новая Тура, Большие Ачасыры, Молвино и Урняк;
— Камско-Устьинский район: село Старое Барышево;
— Кукморский район: села Копки, Ядыгерь, Татарская Тулба, Манзарас, Большой Кукмор, Верхняя Юмья, Верхний Арбаш, Нижняя Русь, Камышлы, Старая Уча, Кукмор, Ташлы-Елга и Жилой Рудник;
— Лаишевский район: села Столбище, Пелево, Большие Кабаны, Шуран, Габишево и Сокуры;
— Лениногорский район: села Шугурово, Куакбаш и Мордовская Кармалка;
— Мамадышский район: село Камский Леспромхоз;
— Менделеевский район: село Тураево;
— Мензелинский район: села Кадряково, совхоз им. Воровского, Бикбулово, Кузембетьево и Татарская Мушуга;
— Муслюмовский район: села Тойгильдино, Михайловка, Татарское Булярово, Новые Усы, Кряш-Шуран, Шуганка, Митряево, Верхний Табын, Баюково и Старые Кармалы;
— Нижнекамский район: села Сухарево, Красный Ключ, Кулмакса, Кармалы, Елантово, Шереметьевка, Трудовой, Борок и Большое Афанасово;
— Новошешминский район: села Татарское Утяшкино и Слобода Волчья;
— Нурлатский район: села Аксумла и Андреевка;
— Пестречинский район: села Новое Шигалеево, Пестрецы и Гильдеево;
— Сабинский район: село Богатые Сабы;
— Сармановский район: села Абдрахманово, Старый Мензелябаш, Дусюмово, Альметьево, Сарайлы, Саклов-Баш, Кутемели, Старый Кашир, Муртыш-Тамак и Кавзияково;
— Спасский район: села Кузнечиха и Чэчэкле;
— Тетюшский район: село Тоншерма;
— Тукаевский район: села Старый Дрюш, Мусабай-Завод, Нижний Суык-Су, Иштеряково, Яна-Буляк, Суровка, Бурды, Биюрган, Кувады, Тлянче-Тамак, Новотроицкое и Семекеево;
— Тюлячинский район: село Максабаш;
— Черемшанский район: село Старый Утямыш;
— Ютазинский район: село Ютаза.
Прием платежей осуществляется с помощью чтения штрих-кода с квитанции или путем выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. В подтверждение факта оплаты клиенту выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия равна комиссии по безналичным операциям в офисах банка. Отличительной особенностью сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей с использованием банковской карты любого банка.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:
«Сбербанк заботится о клиентах, которые проживают в удаленных и малонаселенных пунктах республики. Новое решение позволяет принимать платежи услуг ЖКХ и связи через онлайн-кассы, установленные в магазинах. Благодаря сервису жители сельской местности, в которой нет офисов банка, могут совершать различные платежи. Сервис оплаты услуг ЖКХ и связи доступен в тех точках, которые также выдают и наличные средства с банковских карт».
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