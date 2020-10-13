Сбербанк расширил сеть магазинов в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» расширило сеть магазинов в сельской местности с возможностью оплаты услуг ЖКХ и связи. Теперь татарстанцам доступны современные финансовые сервисы в 148 удаленных населенных пунктах:



— Агрызский район: села Сарсак-Омга и Терси;

— Актанышский район: села Верхнее Яхшеево и Тюково;

— Алькеевский район: села Татарские Шибаши и Юхмачи;

— Альметьевский район: села Кузайкино, Верхний Акташ, Ерсубайкино, Старое Суркино, Борискино, Старая Михайловка и Кама-Исмагилово;

— Апастовский район: село Большие Кокузы;

— Арский район: село Старое Чурилино;

— Бавлинский район: села Александровка, Удмуртские Ташлы, Шалты, Новые Чути, Хансверкино, Николашкино, Поповка, Алексеевка и Новозареченск;

— Верхнеуслонский район: села Большие Меми, Ямбулатово, Канаш, Коргуза, Нижний Услон и Студенец;

— Высокогорский район: села Алан-Бексер, Озерный, Юртыш, ж/д разъезда Куркачи, Большие Ковали и Ильино;

— Елабужский район: села Бехтерево, Большой Шурняк, Гари, Колосовка, Старый Юраш, Танайка и Морты;

— Заинский район: села Федотово, Новое Маврино и Верхние Шипки;

— Зеленодольский район: села Акзигитово, Новая Тура, Большие Ачасыры, Молвино и Урняк;

— Камско-Устьинский район: село Старое Барышево;

— Кукморский район: села Копки, Ядыгерь, Татарская Тулба, Манзарас, Большой Кукмор, Верхняя Юмья, Верхний Арбаш, Нижняя Русь, Камышлы, Старая Уча, Кукмор, Ташлы-Елга и Жилой Рудник;

— Лаишевский район: села Столбище, Пелево, Большие Кабаны, Шуран, Габишево и Сокуры;

— Лениногорский район: села Шугурово, Куакбаш и Мордовская Кармалка;

— Мамадышский район: село Камский Леспромхоз;

— Менделеевский район: село Тураево;

— Мензелинский район: села Кадряково, совхоз им. Воровского, Бикбулово, Кузембетьево и Татарская Мушуга;

— Муслюмовский район: села Тойгильдино, Михайловка, Татарское Булярово, Новые Усы, Кряш-Шуран, Шуганка, Митряево, Верхний Табын, Баюково и Старые Кармалы;

— Нижнекамский район: села Сухарево, Красный Ключ, Кулмакса, Кармалы, Елантово, Шереметьевка, Трудовой, Борок и Большое Афанасово;

— Новошешминский район: села Татарское Утяшкино и Слобода Волчья;

— Нурлатский район: села Аксумла и Андреевка;

— Пестречинский район: села Новое Шигалеево, Пестрецы и Гильдеево;

— Сабинский район: село Богатые Сабы;

— Сармановский район: села Абдрахманово, Старый Мензелябаш, Дусюмово, Альметьево, Сарайлы, Саклов-Баш, Кутемели, Старый Кашир, Муртыш-Тамак и Кавзияково;

— Спасский район: села Кузнечиха и Чэчэкле;

— Тетюшский район: село Тоншерма;

— Тукаевский район: села Старый Дрюш, Мусабай-Завод, Нижний Суык-Су, Иштеряково, Яна-Буляк, Суровка, Бурды, Биюрган, Кувады, Тлянче-Тамак, Новотроицкое и Семекеево;

— Тюлячинский район: село Максабаш;

— Черемшанский район: село Старый Утямыш;

— Ютазинский район: село Ютаза.

Прием платежей осуществляется с помощью чтения штрих-кода с квитанции или путем выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. В подтверждение факта оплаты клиенту выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия равна комиссии по безналичным операциям в офисах банка. Отличительной особенностью сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей с использованием банковской карты любого банка.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Сбербанк заботится о клиентах, которые проживают в удаленных и малонаселенных пунктах республики. Новое решение позволяет принимать платежи услуг ЖКХ и связи через онлайн-кассы, установленные в магазинах. Благодаря сервису жители сельской местности, в которой нет офисов банка, могут совершать различные платежи. Сервис оплаты услуг ЖКХ и связи доступен в тех точках, которые также выдают и наличные средства с банковских карт».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"