В Казани замначальника ОП «Сафиуллина» обвинили во взятках на 400 тысяч

Фото: "Реальное время"

Сегодня истекают 48 часов с момента задержания замначальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова. Ему уже предъявлено обвинение в получении двух взяток на общую сумму 411 тысяч рублей, сообщают источники «Реального времени».



В ближайшее время суд может рассмотреть ходатайство об аресте Ситдикова. На заседание прибыла большая группа поддержки задержанного, в том числе в форме. Однако присутствовать на заседании им не разрешили.

По версии Следкома по РТ, обвиняемый в сговоре с неустановленными коллегами и иными лицами весной 2019 года назад стал требовать деньги с представителей частной охранной фирмы, а после отказа инициировал проверку на одном из объектов данной организации, также подконтрольных ОП «Сафиуллина».

В результате коммерсанты согласились платить ежемесячную дань и, как полагают следователи, к июню 2020-го выплатили 171 тысячу рублей.

Вторая взятка, по версии силовиков, была получена подчиненным Ситдикова в сговоре с ним и неустановленными коллегами. С августа 2019-го по август 2020-го организатор автостоянки на улице Габишева выплатил полицейским 240 тысяч.

Как утверждают источники «Реального времени», вину замначальника отдела полиции не признал.

Ранее в Казани обвинили во взятках подполковника из Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ.