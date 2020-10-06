В Казани зафиксировали двукратное превышение по сероводороду

В Казани на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки зафиксировали двукратное превышение по сероводороду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Превышение допустимого уровня сероводорода показал анализ проб, отобранных со 2 по 5 октября.

Мониторинг загрязненной территории продолжается. Лица, ответственных за содержание Самосыровской свалки, будут привлечены к административной ответственности.

Фото: eco.tatarstan.ru

Напомним, что 29 мая Исполком Казани подписал постановление о консервации Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов.

