США обучит молодежь Туркменистана критическому и логическому мышлению
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по работе с молодежью Туркменистана. Об этом сообщает RT.
Проект «Содействие развитию молодежи Туркменистана для успешного будущего» рассчитан на молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет (это 40% населения страны). Планируется обучить молодых граждан «эффективному планированию жизни, экономической грамотности и деловым навыкам».
Программа обойдется США в 3,7 млн долларов.
В конце сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов изменил Конституцию страны и создал в стране двухпалатный парламент.
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