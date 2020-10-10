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США обучит молодежь Туркменистана критическому и логическому мышлению

08:20, 10.10.2020
США обучит молодежь Туркменистана критическому и логическому мышлению
Фото: Pixabay

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по работе с молодежью Туркменистана. Об этом сообщает RT.

Проект «Содействие развитию молодежи Туркменистана для успешного будущего» рассчитан на молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет (это 40% населения страны). Планируется обучить молодых граждан «эффективному планированию жизни, экономической грамотности и деловым навыкам».

Программа обойдется США в 3,7 млн долларов.

Фото: kremlin.ru

В конце сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов изменил Конституцию страны и создал в стране двухпалатный парламент.

Общество Татарстан
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