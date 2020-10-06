В Татарстане врачи спасли жизнь женщине, у которой начала разрушаться печень

Врачи РКБ Татарстана спасли женщину, у которой начала разрушаться печень, вследствие чего она впала в кому.

У 48-летней жительницы Алькеевского района Татарстана был лишний вес. Из-за этого у нее развился неалкогольный стеатогепатит — заболевание, которое возникает в результате избыточного накопления жиров в печени. Печень начала разрушаться.

В июле прошлого года живот женщины начал стремительно увеличиваться в объемах. Также появилась одышка, жидкость начала скапливаться в животе, в плевральной полости. В больницу она обратилась только тогда, когда состояние ухудшилось и ходить стало очень сложно. Женщину госпитализировали в Алькеевскую ЦРБ, а там она практически сразу впала в кому.

Врачи районной ЦРБ связались со специалистами республиканской клинической больницы, чтобы обсудить лечение женщины. Специалисты РКБ решили перевезти ее к себе. Вертолетом пациентку доставили в медучреждение.

Врачи стабилизировали ее состояние и через 3 дня вывели из комы. Женщине сообщили, что у нее отказывает печень и если не сделать трансплантацию, она не проживет и года.

Донорский орган нашелся спустя несколько месяцев. Пациентке сделали пересадку. Операция шла несколько часов и прошла успешно. Печень прижилась, женщину удалось спасти. Теперь ей нужно будет пожизненно наблюдаться у врачей, пить лекарства, следить за своим здоровьем и питанием, говорится в сообщении пресс-службы РКБ в Instagram.

Ранее врачи БСМП Набережных Челнов спасли жизнь 43-летнему татарстанцу, у которого диагностировали острое расслоение и разрыв грудной аорты.

